Безголевая серия нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду составляет 6 матчей подряд во всех турнирах.
Португалец еще не забивал в 2022 году. За это время «МЮ» сыграл с «Вулверхэмптоном», «Брентфордом», «Вест Хэмом», «Мидлсбро» и «Бёрнли». В матче 25-го тура АПЛ против «Саутгемптона» Криш также не смог поразить ворота и установил самую продолжительную серию без голов за 13 лет.
В последний раз Роналду не забивал за «Юнайтед» 6 игр подряд в сезоне-2008/09 году, сообщает Opta. Безголевая серия форварда также пришлась на зиму и составила 7 матчей с декабря по январь.
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После игры с «Бёрнли» Роналду повторил худшую серию без голов с 2010 года. Тогда казалось, что хуже быть не может.
За отсутствие голов Криша упрекает даже Ральф Рангник: коуч «МЮ» заявил, что форвард забивает недостаточно.
Возможно, поэтому «Юнайтед» уже ищет нападающего на новый сезон. Позиции Роналду под угрозой.
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