Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал клуб за приглашение Ральфа Рангника на пост тренера.

«Это были не просто плохие семь дней – действительно плохими получились шесть или семь месяцев. Сезон был недостаточно хорош, увольнение Уле Гуннара Сульшера назревало. Мы все это знали, мы все это чувствовали, но где был план? Это «Манчестер Юнайтед», у клуба всегда должно быть только самое лучшее.

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Насколько нужно не иметь плана, чтобы пригласить на пост тренера того, кто в последние годы на самом деле является спортивным директором? Думаю, за последние десять лет он тренировал клуб всего два года.

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Не поймите меня неправильно: мне нравится этот человек, я думаю, что он очень хорошо смотрится. Но, похоже, за последние несколько лет он лишился тренерского опыта. На поле у него нет команды – все футболисты играют сами за себя. Сегодня у одной команды был настоящий тренер, а другой – спортивный директор», – сказал Скоулз в эфире BT Sport.

Источник: The Mirror

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