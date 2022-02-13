Дела у «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне идут так себе, как и у форварда команды Криштиану Роналду. Вот и в последней игре АПЛ против «Саутгемптона» команда не смогла победить (1:1).

Роналду уже в самом начале матча запорол выход один на один и вновь покинул поле без забитого мяча. Португалец сильно нервничал и в одном эпизоде смачно харкнул – в этот момент мимо пробегал 19-летний одноклубник Энтони Эланга. Криш попал ему в спину – швед даже не заметил.

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