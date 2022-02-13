Руководство «Манчестер Юнайтед» составило шорт-лист нападающих, которых может купить в летнее трансферное окно перед сезоном-2022/23. В «МЮ» изучают возможность приобретения форварда «Реал Сосьедада» Александра Исака. В контракте шведа предусмотрена опция выкупа за 90 миллионов евро.

В списке «Юнайтед» значатся звезда дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн. Источники Daily Mail отмечают, что у нынешнего главного тренера «Манчестера» Ральфа Рангника есть старые контакты с Холанном. Рангник руководил футбольной системой Red Bull и в 2019 году устраивал переход норвежца из «Мельде» в «Ред Булл» (Зальцбург).

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«Красные дьяволы» также интересуются Лаутаро Мартинесом из «Интера» и Патриком Шиком из «Байера».

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Ральф Рангник уже говорил о том, что «Юнайтед» нужен более молодой форвард . Под угрозой не только 35-летний Эдинсон Кавани, но и 37-летний Криштиану Роналду.

Источник: Daily Mail

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