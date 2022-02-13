Звездный футболист АПЛ был арестован за нападение на девушку и отправку оскорбительных сообщений в 2019 году.
Согласно отчету The Sun, прозвучавшие в адрес игрока обвинения были очень серьезными и включали как минимум один эпизод домашнего насилия. Также утверждается, что неназванный игрок по ночам отправлял девушке оскорбительные сообщения. Футболиста арестовали после того, как пострадавшая вызвала полицию.
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Однако обвиняемой в насилии звезде АПЛ удалось замять дело до начала официальных разбирательств. Игрок нанял адвокатов, после чего договорился о выплате девушке пятизначной суммы во внесудебном порядке.
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Имя звезды не называется по юридическим причинам. Известно лишь, что футболист больше не состоит в отношениях с обвинившей его в насилии девушкой. Этот случай стал известен после скандала с Мэйсоном Гринвудом – 20-летний игрок «Манчестер Юнайтед» был арестован и освобожден под залог в прошлом месяце после обвинений в изнасиловании, побоях и угрозах убийством.
Карьера самого Гринвуда летит в пропасть: Nike разорвал с ним контракт, часть доходов форварду даже придется вернуть.
После освобождения под залог Мэйсон серьезно усилил охрану особняка. Похоже, футболист опасается нападения.
Недавно фанаты «Лидса» посвятили кричалку не только Гринвуду, но и Роналду – обоим припомнили обвинения в домогательствах.
Источник: The Sun
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