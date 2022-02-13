Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался ближайшему окружению, что чувствует приближение старости.
Как пишет As со ссылкой на The Sun, разговор португальца с друзьями состоялся после матча 24-го тура АПЛ против «Бёрнли». Криш вышел со скамейки запасных за 20 минут до конца и не смог ничего сделать для победы «МЮ» – матч завершился со счетом 1:1. После финального свистка он почти мгновенно скрылся в подтрибунном помещении – уточняется, что форвард был рассержен.
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Разочарование Криштиану Роналду можно понять – у нападающего «МЮ» худшая серия без голов за 13 лет. Португалец еще не забивал в 2022-м.
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За отсутствие голов Криша упрекает даже Ральф Рангник: коуч «МЮ» заявил, что форвард забивает недостаточно.
Возможно, поэтому «Юнайтед» уже ищет нападающего на новый сезон. Позиции Роналду под угрозой.
Источник: As
Чемпионат Англии
У Роналду – худшая серия без голов за 13 лет. Он не забивал в 2022-м
Чемпионат Англии
Рангник сказал о цели «МЮ» на новый сезон. Под угрозой Роналду
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