Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался ближайшему окружению, что чувствует приближение старости.

Как пишет As со ссылкой на The Sun, разговор португальца с друзьями состоялся после матча 24-го тура АПЛ против «Бёрнли». Криш вышел со скамейки запасных за 20 минут до конца и не смог ничего сделать для победы «МЮ» – матч завершился со счетом 1:1. После финального свистка он почти мгновенно скрылся в подтрибунном помещении – уточняется, что форвард был рассержен.

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Чемпионат Англии Роналду плюнул в одноклубника во время матча с «Саутгемптоном» 14 ЧАСОВ НАЗАД

Источник: As

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