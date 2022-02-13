«Челси» не сможет использовать нашивку победителя Клубного чемпионата мира в нынешнем сезоне АПЛ.

Правила Премьер-лиги запрещают вносить любые изменения на форме по ходу сезона. Исключение было сделано лишь один раз, когда «Ливерпулю» разрешили нанести золотой значок на футболке в первой игре АПЛ после победы на КЧМ два года назад. Возможно, «Челси» учтет этот опыт и сделает запрос на аналогичное исключение.

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При этом «синие» могут использовать нашивку во всех матчах Лиги чемпионов и, вероятно, воспользуются этим правом уже в матче 1/8 финала против «Лилля». Также лондонцы могут носить бейдж в Кубке Англии, если подадут заявку на специальное разрешение от FA.

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Нашивка чемпиона мира разрешена для использования только на футболках первой команды – ФИФА запрещает использовать ее на тренировочной экипировке.

«Согласно правилам, команда-победитель может носить значок чемпиона мира ФИФА со дня, когда она станет чемпионом, и вплоть до финала следующего турнира. Значок можно использовать только на последнем официальном клубном комплекте. Это означает, что нашивку чемпиона мира ФИФА нельзя использовать на предыдущих или исторических версиях командных футболок, тренировочной экипировке, спортивных костюмах, или любых других продуктах», – поясняет ФИФА.

Источник: Marca

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