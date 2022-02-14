Вратарь «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко будет выступать за сборную Колумбии.

В феврале голкипер прошел сбор с юношеской командой России 2005 года рождения. Федорущенко не сыграл ни разу и из-за неопределенной позиции тренеров принял приглашение Колумбийской федерации футбола. В конце февраля 16-летний вратарь полетит на сбор юниорской команды, которая готовится к чемпионату Южной Америки.

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