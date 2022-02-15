Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал одним из номинантов на премию British LGBT Awards – ежегодную награду, которая вручается людям и организациям, продемонстрировавшим выдающуюся приверженность ЛГБТ-сообществу. Церемония награждения состоится в Лондоне 24 июня.

Клопп попал в номинацию «Союзник-знаменитость» – немец призывал фанатов воздержаться от гомофобных кричалок и поддерживал акцию Rainbow Laces. За премию с ним поспорит пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, который высказывался о правах ЛГБТ на Ближнем Востоке и носил шлем с радужной аэрографией.

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В номинации «Личность года» представлен защитник «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло, первый футболист в высших дивизионах, совершивший каминг-аут. Среди его конкурентов – игрок женской сборной США Меган Рапино, южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня, тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард, британский прыгун в воду Том Дэйли, нападающая «Арсенала» Бет Мид, скейтбордистка Алана Смит, валлийский легкоатлет Колин Джексон, защитник «Манчестер Сити» и женской сборной Англии Деми Стоукс, а также участница Паралимпийских игр, британская каноистка Эмма Уиггс.

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Источник: Sky Sports.

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