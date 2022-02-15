Будущее Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» остается неопределенным. Если он захочет покинуть «Олд Траффорд», то трио ведущих европейских клубов – «Пари Сен-Жермен», «Бавария» и «Рома» – заинтересовано в нем.

37-летний Роналду надеялся завершить карьеру в «Юнайтед» после возвращения в клуб в начале этого сезона, однако текущее положение дел в клубе его не устраивает: он не хочет провести последние пару лет звездной карьеры в середине таблицы. Агент португальца Жорже Мендеш даже обсуждал это с исполнительным директором «МЮ» Ричардом Арнольдом. В настоящее время клуб был выбит из Кубка Англии «Мидлсбро» и ведет борьбу за четвертое место в АПЛ после разочаровывающих ничьих с «Бернли» и «Саутгемптоном».

Ad

Предполагается, что Роналду захочет остаться только в том случае, если «Юнайтед» выйдет в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Если же нет, то переход в «ПСЖ» выглядит наиболее вероятным вариантом, и тогда, возможно, фанаты смогут увидеть его в одной команде с Лионелем Месси, о чем мечтали годами.

Чемпионат Англии Роналду признался окружению, что чувствует приближение старости ВЧЕРА В 19:27

Источник: the Sun.

Чемпионат Англии Роналду плюнул в одноклубника во время матча с «Саутгемптоном» 13/02/2022 В 06:58