Появились новые подробности дела форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, связанного с обвинениями со стороны модели Кэтрин Майорги.

В 2017 году в журнале Der Spiegel появилась статья о том, что Роналду в 2009 году изнасиловал Майоргу в одном из отелей Лас-Вегаса. В 2010 году девушка согласилась на досудебное примирение и получила за молчание 375 тысяч долларов.

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В октябре 2018 года полицейское управление Лас-Вегаса заявило, что расследование по делу было возобновлено после запроса потерпевшей. В 2019-м рассмотрение дела было прекращено на основании того, что заявления о сексуальном посягательстве не могут быть доказаны по прошествии времени. В 2019 году полицейские Лас-Вегаса полагали, что у них достаточно улик и оснований, чтобы предъявить обвинение португальцу и арестовать его. Они собирались это сделать, однако им не позволили.

Уже даже был подписан ордер на арест Роналду, но окружной прокурор Стив Волфсон отказался возбуждать дело. Об этом стало известно из стенограммы судебного заседания – эту информацию озвучил Лесли Марк Стовалл, адвокат Майорги. Стовалл подал иск в Окружной суд США в Лас-Вегасе 21 сентября 2021 года, но содержание стенограммы стало известно только сейчас.

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В июле 2019 года прокурор после изучения материалов расследования заявил, что нет достаточных доказательств, подтверждающих обвинения против Роналду, и никаких обвинений игроку предъявлено не было.

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