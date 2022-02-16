Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил победный мяч в перенесенном матче 18-го тура АПЛ против «Брайтона».

Португалец отличился 51-й минуте с передачи Скотта Мактоминея. Благодаря этому голу Криш прервал сухую серию, которая составила 6 матчей подряд во всех турнирах.

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Это была худшая серия форварда без голов за 13 лет – в последний раз он не забивал так долго в сезоне-2008/09. Безголевая серия Роналду также пришлась на зиму и составила 7 матчей с декабря по январь.

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Кроме того, гол «Брайтону» – первое результативное действие Криштиану в 2022 году. Он забивает на протяжении 21 календарного года подряд, сообщает William Hill. Впечатляющая серия началась в 2002 году – дебютном для Роналду во взрослом футболе. Тогда игрок выступал за лиссабонский «Спортинг».

После матча Криш прокомментировал первый гол в 2022-м и победу над «Брайтоном» в твиттере. «Снова на ходу! Никто не сдается, и есть только один способ вернуться на правильный путь: тяжелая работа, командная работа, серьезная работа. Все остальное просто шум. Вперед, «Дьяволы»!», – написал Роналду.

В первые месяцы 2022 года Кришу пришлось непросто: за отсутствие голов его публично упрекал даже Ральф Рангник

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