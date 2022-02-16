Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, какую клуб считает самым опасным конкурентом в нынешнем сезоне.
«Ливерпуль». Они отстают от нас на шесть очков. «Ливерпуль» был нашим главным соперником в последние сезоны, они всегда рядом. Они – заноза в заднице. В еврокубках они выглядят фантастически», – сказал Гвардиола.
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Сегодня «Ливерпуль» стартует в 1/8 финала Лиги чемпионов. Чего ждать от матча с «Интером»? Читай в нашем превью.
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Источник: Liverpool Echo
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