В «Манчестер Юнайтед» ухудшилась атмосфера и существует риск раскола среди игроков.
Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, ряд английских игроков команды раздражает, что Криштиану Роналду хочет руководить раздевалкой со своей группировкой. Отмечается, что в их число входят Харри Магуайр, Маркус Рэшфорд и несколько других футболистов.
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Ранее недовольство Кришем выражал Ральф Рангник: коуч «МЮ» заявил, что португалец забивает недостаточно.
Видимо, поэтому португалец задумался над уходом из «МЮ». В медиа появилось три варианта развития карьеры форварда.
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