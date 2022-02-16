В «Манчестер Юнайтед» ухудшилась атмосфера и существует риск раскола среди игроков.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, ряд английских игроков команды раздражает, что Криштиану Роналду хочет руководить раздевалкой со своей группировкой. Отмечается, что в их число входят Харри Магуайр, Маркус Рэшфорд и несколько других футболистов.

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