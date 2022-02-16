Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил шанс перейти в один из клубов MLS.
В подписании 37-летнего португальца заинтересованы «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Представители обоих клубов уже контактировали с агентами Криша. Контракт игрока с «МЮ» истекает в июне 2023 года, но форвард может покинуть манкунианцев летом 2022-го, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов.
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Сообщалось также, что Криштиану Роналду может уйти из «МЮ» в Лигу 1, Бундеслигу или даже вернуться в Серию А.
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Источник: Todofichajes.
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