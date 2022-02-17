«Манчестер Сити» обвинил чилийский клуб третьего дивизиона в плагиате эмблемы.

«Сантьяго Сити» только готовится к тому, чтобы сыграть первый матч в профессиональном футболе. Однако накануне исторического события клуб получил предупреждение от чемпионов АПЛ: логотип «Сантьяго Сити» очень похож на эмблему «Манчестер Сити», который заявил о «несанкционированном использовании товарного знака и характерного дизайна».

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Чилийский клуб обвиняется в том, что вводит общественность в заблуждение маркетингом, который предполагает, что они являются частью City Football Group (CFG). «Сити» передал южноамериканским подражателям 9-страничный документ через чилийских юристов Sargent & Krahn, которые специализируются на защите интеллектуальной собственности.

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В письме «Сити» настаивал на том, что ​​в состав CFG не входит ни один чилийский клуб. Адвокаты «Сантьяго» сослались на пресс-релиз новообразованного клуба, в котором сказано, что название было «принято с целью прямого подражания «Ман Сити» и другим командам CFG». Они сообщили, что клуб ищет мирное решение спора.

Источник: Daily Mail

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