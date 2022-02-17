«Манчестер Сити» обвинил чилийский клуб третьего дивизиона в плагиате эмблемы.
«Сантьяго Сити» только готовится к тому, чтобы сыграть первый матч в профессиональном футболе. Однако накануне исторического события клуб получил предупреждение от чемпионов АПЛ: логотип «Сантьяго Сити» очень похож на эмблему «Манчестер Сити», который заявил о «несанкционированном использовании товарного знака и характерного дизайна».
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Чилийский клуб обвиняется в том, что вводит общественность в заблуждение маркетингом, который предполагает, что они являются частью City Football Group (CFG). «Сити» передал южноамериканским подражателям 9-страничный документ через чилийских юристов Sargent & Krahn, которые специализируются на защите интеллектуальной собственности.
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В письме «Сити» настаивал на том, что в состав CFG не входит ни один чилийский клуб. Адвокаты «Сантьяго» сослались на пресс-релиз новообразованного клуба, в котором сказано, что название было «принято с целью прямого подражания «Ман Сити» и другим командам CFG». Они сообщили, что клуб ищет мирное решение спора.
Пока «Сити» выясняет отношения с маленьким клубом из Чили, Пеп Гвардиола зажигает в интервью. Например, называет «Ливерпуль» занозой в заднице.
А еще отвечает хейтерам, которые называли его команду «******* неудачниками» после финала ЛЧ с «Челси».
Источник: Daily Mail
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