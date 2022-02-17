Боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев рассказал, как познакомился с Криштиану Роналду в личных сообщениях инстаграма.

«Когда Криштиану Роналду подписался на меня, я написал ему, что он чемп. Он ответил: «Размажь всех». Я написал: «100%, брат». Пригласил его на свой бой. Я не большой фан футбола, но этот парень – крупная фигура», – рассказал Чимаев в своем блоге на ютьюбе.

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