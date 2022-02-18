Руководство «Манчестер Сити» призвало чилийский клуб «Сантьяго Сити» сменить свой логотип из-за сходства с их собственным.

Еще в 2015 году чемпионы Премьер-лиги провели голосование болельщиков и владельцы сезонных абонементов высказались о том, следует ли сменить эмблему «Сити». В результате «МС» представил свой новый логотип к началу сезона-2016/17– первого под руководством Пепа Гвардиолы .

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Несколько лет спустя команда третьего дивизиона Чили «Сантьяго Сити» утвердила поразительно похожий на «Сити» логотип.

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City Football Group уже сотрудничает с командами Уругвая и Боливии и планирует дальнейшее расширение в Южной Америке. И они обеспокоены тем, что лого чилийской стороны заставит людей поверить, что «Сантьяго Сити» являются частью их клубов по всему миру.

В юридическом письме, отправленном юристами «горожан» и опубликованном в Чили, говорится: «Дизайн, который вы используете, не может сосуществовать с товарными знаками «Манчестер Сити». Несоблюдение вышеизложенного может привести к тому, что наш клиент возбудит против вас судебный иск, однако это в интересах всех сторон, если оно будет решено мирным путем».

Чилийцы в ответном письме настаивают, что это слишком скромный клуб, чтобы подражать чемпионам АПЛ.

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