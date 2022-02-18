Между нападающим Криштиану Роналду и защитником Харри Магуайром идет борьба за капитанскую повязку «Манчестер Юнайтед».
Согласно данным The Mirror, тренер Ральф Рангник обсудил с обоими игроками передачу капитанской повязки от британца к португальцу до конца сезона. Идея временного коуча «дьяволов» заключается в том, чтобы снять давление с Магуайра. Однако защитник не соглашается, так боится потерять повязку навсегда.
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Источник сообщает, что в раздевалке «МЮ» растет уверенность в неизбежной смене капитана и переходу повязки к Роналду. Изначально Криштиану просил игроков поддержать Харри, а также делал это публично. Однако в последние недели эта поддержка уменьшилась.
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Другая проблема заключается в том, что теперь тренер видит ментором всех молодых игроков именно Роналду. Уточняется, что из-за новой роли Криша в раздевалке Магуайр чувствует себя «маргиналом».
Магуайр уже отреагировал на новость о борьбе за капитанскую повязку с Роналду.
«Я видел много сообщений про «Манчестер Юнайтед», и это одно из них. Не буду комментировать все, что там написано, но конкретно это нужно прояснить. Мы едины и сосредоточены на воскресном матче с «Лидсом». Всем хорошего дня», – написал Магуайр в твиттере.
Ранее британские медиа сообщили, что в раздевалке «МЮ» кризис: британские игроки недовольны Криштиану Роналду.
Видимо, поэтому португалец задумался над уходом из «МЮ». В медиа появилось три варианта развития карьеры форварда.
Источник: The Mirror
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