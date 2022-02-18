Немецкий тренер Юрген Клопп назвал нынешний состав «Ливерпуля» лучшим за все время работы в клубе и сравнил свою команду с «Гарлемскими путешественниками» – американской баскетбольной выставочной командой, которая в своих выступлениях сочетает элементы спорта, театрального шоу и комедии.

«У нас действительно хорошая команда, действительно хороший состав, и мы должны показать себя, должны бороться. Ключом к победе над «Интером» были не игровые качества или потенциал ребят – все дело в отношении к делу и духу, который мы создали на поле. Только это имело значение.

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Все дело в том, что вы делаете с вещами, которые у вас есть. Нам просто нужно сражаться, и мы не думаем о том, насколько хороши мы могли бы быть – мы не «Гарлемские путешественники». Есть много хороших команд, с которыми нам приходится конкурировать – никому здесь не нравится быть вторым. Нам нужен каждый из имеющихся в заявке игроков, и не стоит даже говорить об этом.

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У меня великолепная команда, и обычно вы спрашиваете об этом, когда у нас не хватает игроков или вы думаете, что мы должны подписать больше игроков. Но мы говорили об этом две недели, и теперь Жота выбыл. Давайте вы перестанете меня об этом спрашивать.

Думайте об этом, пишите об этом, делайте, что хотите, но мое мнение однозначно: да, это лучший состав, который у меня когда-либо был. Но гораздо важнее, какое настроение царит в команде. И способны ли мы добиваться результата на поле. Вы не выигрываете выездной матч Лиги чемпионов с миланским «Интером», потому что у вас хороший состав. Вы побеждаете, потому что хотите этого изо всех сил, что мы и сделали», – сказал Клопп.

Источник: ESPN

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