19 февраля «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом». И главной вывеской станет не дуэль Пепа Гвардиолы и Антонио Конте, а перфоманс Харри Кейна.

Летом 2021-го все предвкушали трансфер форварда из «Тоттенхэма». Сначала обсуждались разные варианты, но позже на игрока сборной Англии претендовал один клуб – «Манчестер Сити». Никто не сомневался, что Харри наконец покинет бестрофейный «Тоттенхэм», и даже не самый яркий Евро в его исполнении не остудил желание «горожан».

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Харри Кейн, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

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«Сити» давно искал замену Куну Агуэро и накопил на Кейна приличную сумму. Но уперся Дэниель Леви: по слухам, президент «Тоттенхэма» отказался отдавать звезду даже за +150 млн евро. «Сити» вышел из аукциона, но, казалось, что шейхи вернутся в Лондон зимой. Несмотря на инсайды, этого не произошло, и Харри по-прежнему тухнет вне зоны еврокубков.

Он все еще нужен «Сити»?

«Горожане» доигрывали прошлый сезон без номинальных нападающих: Габи Жезус устроился на фланге, Агуэро – в лазарете. Позже бразилец признался, что нашел любимую позицию на поле, а Кун покинул «Этихад».

Хосеп Гвардиола Фото: Getty Images

Гвардиола адаптировал игру так, что в атаке ему требовалась ложная девятка. И Кейн идеально подходил по всем параметрам. Но когда сделка сорвалась, «Сити» не метался в поисках замены, а остался с изначальным составом. Это подчеркнуло факт, что трансферная кампания на «Этихаде» строится очень скрупулезно, а времена, когда «горожане» приглашали всех подряд, прошли.

Половина сезона-2021/22 позволила сделать несколько выводов. Во-первых, «Сити» не так уж и нуждается в нападающем: команда продолжает борьбу во всех турнирах (кроме Кубка Лиги) и уверенно лидирует в АПЛ.

Во-вторых, атака «горожан» результативна даже без номинального форварда: 61 мяч – лучший результат АПЛ наряду с «Ливерпулем». Сразу пять игроков «Сити» выбили больше мячей, чем Кейн: Рахим Стерлинг (10), Рияд Марез (7), Бернарду Силва (7), Кевин де Брёйне (7) и Фил Фоден (6). Харри отличился лишь пять раз за 21 матч – ужасный результат.

Фил Фоден и Кристиан Палисик Фото: Getty Images

Стилистически Кейн по-прежнему подходит «Сити», но показатели этого сезона заметно упали. И речь не про забитые мячи, а про вовлеченность в игру, качество коротких передач и дистанцию ударов. Например, из 49 выстрелов в АПЛ – 19 англичанин нанес издали. Гвардиола предпочитает, чтобы его форварды закатывали из штрафной.

А Кейн еще хочет в «Сити»?

Еще на «Этихаде» явно обратили внимание на ментальность Кейна. Да, он проявил уважение к «Тоттенхэму» и объявил о намерении остаться в Лондоне, несмотря на огромное желание уехать. Харри хорошо знаком с игроками «Сити» и обсуждал с ними вероятный трансфер: он считал, что клуб из Манчестера – лучший вариант для его карьеры.

Харри Кейн, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

После срыва сделки Кейн явно скис: он аномально мало забивает и явно переживает из-за низкой позиции «Тоттенхэма» в АПЛ. Но многое для него изменил Антонио Конте. Англичанин впечатлен работой итальянца и хочет поднять «шпор» вместе с ним. The Sun отмечает, что Харри наконец начал улыбаться, чего не было со времен блокировки трансфера в «Сити».

По информации Daily Mail, Кейн обратился к Леви с призывом выделить главному тренеру солидную сумму на трансферы. Харри выдвинул условие: он окончательно останется в Лондоне, если боссы поддержат Конте и помогут его с громкими покупками. В противном случае он вновь будет смотреть в сторону топ-клубов.

Какие варианты у «Сити», кроме Кейна?

Во-первых, можно вспомнить про Хулиана Альвареса, который уже стал игроком «Сити». Аргентинец, который оформил 18 мячей за 21 матч чемпионата Аргентины, прилетит в Манчестер только к следующему сезону. Пока не очень понятно, как Пеп будет использовать Хулиана и является ли Альварес готовым вариантом для основы.

Хулиан Альварес, «Ривет Плейт» Фото: Getty Images

В любом случае – главным вариантом выглядит Эрлинг Холанн. «Сити» рассматривал кейс с норвежцем летом 2021-го, но отдавал предпочтение Кейну. Во-первых, тогда забрать Эрлинга из «Боруссии» было нереально сложно – в итоге не удалось никому. Во-вторых, «горожанам» импонировало то, что Кейн уже адаптирован к Англии и АПЛ. В-третьих, стилистически англичанин выглядел предпочтительнее: Холанн большую часть мячей вонзал после контратак.

В новом сезоне, по мнению аналитиков The Athletic, норвежец сильно разнообразил свою игру. Например, показатели его коротких передач лучше, чем у Харри. Еще Эрлинг стал чаще бомбить из штрафной: из 37 ударов форварда в Бундеслиге лишь два прилетели из-за коробки (очень близко от нее). Продвинутые цифры демонстрируют, что теперь Холанн больше подходит для футбола Гвардиолы, а «горожанам» нравится, как форвард прогрессирует и адаптируется к задачам.

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Правда, заполучить Эрлинга будет намного сложнее, чем Кейна. На страйкера претендуют, кажется, все топ-клубы, включая «Челси», «Барселону» и «Реал». По свежим данным Sport, фаворитом в гонке выглядит «Мадрид», который предварительно договорился с «Боруссией».

Нюансов много, но «Сити» точно сохраняет интерес к Холанну.

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