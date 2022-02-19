Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал несостоявшийся переход Харри Кейна из «Тоттенхэма» летом 2021 года.
«Сейчас вы можете сказать: «Харри Кейн не пришел, и ничего страшного не произошло». Но в то время я этого не знал. Мы пытались, но «Тоттенхэм» ясно дал понять, что ничего не произойдет.
Ad
Когда это происходит два, три, четыре раза, все кончено. После этого мы посмотрели на имеющийся состав и не были в нем уверены. Затем мы проиграли «шпорам» и «Лестеру» в Суперкубке.
Чемпионат Англии
Кейн потух без «Сити». Нужен ли он Пепу и какие есть варианты?
Я никогда не разочаровывался в работе клуба на трансферном рынке. Я никогда не разжигал здесь пожар. Когда мы ведем какие-то переговоры и не можем договориться по каким-либо вопросам, мы не выносим это наружу», – сказал Гвардиола
Кейн потух после срыва трансфера в «Манчестер Сити». Нужен ли он Гвардиоле и какие есть варианты? Ответы на все вопросы – здесь.
Харри сам виноват в том, что застрял в «Тоттенхэме». Форвард окружил себя не теми людьми.
Источник: Goal
Лига чемпионов УЕФА
Пеп: «После финала ЛЧ началось: «Какие же они ****** неудачники»
Чемпионат Англии
Гвардиола: «Ливерпуль» – заноза в заднице»
Реклама
Ad
Реклама
Ad