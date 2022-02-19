Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал несостоявшийся переход Харри Кейна из «Тоттенхэма» летом 2021 года.

«Сейчас вы можете сказать: «Харри Кейн не пришел, и ничего страшного не произошло». Но в то время я этого не знал. Мы пытались, но «Тоттенхэм» ясно дал понять, что ничего не произойдет.

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Когда это происходит два, три, четыре раза, все кончено. После этого мы посмотрели на имеющийся состав и не были в нем уверены. Затем мы проиграли «шпорам» и «Лестеру» в Суперкубке.

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Я никогда не разочаровывался в работе клуба на трансферном рынке. Я никогда не разжигал здесь пожар. Когда мы ведем какие-то переговоры и не можем договориться по каким-либо вопросам, мы не выносим это наружу», – сказал Гвардиола

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Источник: Goal

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