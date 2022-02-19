Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку совершил всего семь касаний в матче 26-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

Бельгийский футболист провел на поле все 90 минут. В первом тайме он коснулся мяча лишь дважды – включая пас с центра поля после стартового свистка. Во второй половине встречи Лукаку совершил пять касаний.

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Таким образом, Ромелу переписал антирекорд по количеству касаний в матче АПЛ за последние 19 лет – Opta начала считать эти данные с сезона-2003/04. Статистика учитывает игроков, находившихся на поле весь матч.

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