Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку совершил всего семь касаний в матче 26-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».
Бельгийский футболист провел на поле все 90 минут. В первом тайме он коснулся мяча лишь дважды – включая пас с центра поля после стартового свистка. Во второй половине встречи Лукаку совершил пять касаний.
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Таким образом, Ромелу переписал антирекорд по количеству касаний в матче АПЛ за последние 19 лет – Opta начала считать эти данные с сезона-2003/04. Статистика учитывает игроков, находившихся на поле весь матч.
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