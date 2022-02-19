Защитнику «Вест Хэма» Курту Зума по ходу матча 26-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» несколько раз припомнили скандальный инцидент с избиением кошки.
Болельщики «Ньюкасла» принесли на стадион игрушки в виде надувных кошек. Также фанаты «сорок» освистывали француза при каждом касании мяча и скандировали: «Эй, Зума, я хочу знать, как ты ударил кошку».

Болельщики «Ньюкасла»

Фото: Getty Images

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Впрочем, Курта выводили из равновесия не только болельщики «Ньюкасла». Защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон пожаловался судье на то, что форвард «Ньюкасла» Крис Вуд говорил французу «мяу» всякий раз, когда оказывался рядом с ним. Об этом в твиттере сообщил экс-игрок «Ливерпуля» и телеэксперт Стэн Коллимор.
Видео с издевательствами над кошкой стоило Курту Зума вызова в сборную Франции: Дидье Дешам возмущен инцидентом.
Игроки «Вест Хэма» узнали зарплату француза после штрафа – сумма спровоцировала гнев и недовольство в команде.
О том, с чего начался скандал вокруг футболиста «Вест Хэма», можно почитать здесь.
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Источник: The Sun
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