Защитнику «Вест Хэма» Курту Зума по ходу матча 26-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» несколько раз припомнили скандальный инцидент с избиением кошки.
Болельщики «Ньюкасла» принесли на стадион игрушки в виде надувных кошек. Также фанаты «сорок» освистывали француза при каждом касании мяча и скандировали: «Эй, Зума, я хочу знать, как ты ударил кошку».
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Болельщики «Ньюкасла»
Фото: Getty Images
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Зума не вызвали в сборную. Дешам возмущен видео с кошкой
Впрочем, Курта выводили из равновесия не только болельщики «Ньюкасла». Защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон пожаловался судье на то, что форвард «Ньюкасла» Крис Вуд говорил французу «мяу» всякий раз, когда оказывался рядом с ним. Об этом в твиттере сообщил экс-игрок «Ливерпуля» и телеэксперт Стэн Коллимор.
Видео с издевательствами над кошкой стоило Курту Зума вызова в сборную Франции: Дидье Дешам возмущен инцидентом.
Игроки «Вест Хэма» узнали зарплату француза после штрафа – сумма спровоцировала гнев и недовольство в команде.
О том, с чего начался скандал вокруг футболиста «Вест Хэма», можно почитать здесь.
Источник: The Sun
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Игроки «Вест Хэма» в гневе – узнали зарплату Зума и хотят повышения
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Зума был послом зоозащитной организации. С ним расторгли контракт
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