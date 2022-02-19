Защитнику «Вест Хэма» Курту Зума по ходу матча 26-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» несколько раз припомнили скандальный инцидент с избиением кошки.

Болельщики «Ньюкасла» принесли на стадион игрушки в виде надувных кошек. Также фанаты «сорок» освистывали француза при каждом касании мяча и скандировали: «Эй, Зума, я хочу знать, как ты ударил кошку».

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Болельщики «Ньюкасла» Фото: Getty Images

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Впрочем, Курта выводили из равновесия не только болельщики «Ньюкасла». Защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон пожаловался судье на то, что форвард «Ньюкасла» Крис Вуд говорил французу «мяу» всякий раз, когда оказывался рядом с ним. Об этом в твиттере сообщил экс-игрок «Ливерпуля» и телеэксперт Стэн Коллимор.

О том, с чего начался скандал вокруг футболиста «Вест Хэма», можно почитать здесь

Источник: The Sun

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