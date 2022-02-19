Рияд Марез неторопливо отошел от мяча и после небольшой паузы хладнокровно засадил его под перекладину. Алжирец без нервов реализовал пенальти на 93-й минуте и вернул «Ман Сити» шансы на победу. «Горожане» всю игру доминировали над «Тоттехэмом», но пропустили две контратаки и отыгрались только в компенсированное время. Но добыть заслуженную победу не удалось: уже через две минуты Харри Кейн воткнул головой победный мяч после навеса Деяна Кулусевски.

Швед присоединился к «Тоттенхэму» на финише зимнего трансферного окна: 31 января лондонцы оформили аренду до лета 2023-го. Деян дебютировал в АПЛ девятого февраля: выскочил на 14 минут в игре с «Саутгемптоном» (2:3), а через три дня вырвался старте на «Вулверхэмптон» (0:2). Новичок особо не впечатлил, но занял место в основе на следующий матч с «Манчестер Сити». В нем Кулусевски наконец себя проявил.

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21-летнему вингеру понадобилось всего пять минут, чтобы вскрыть непроигрывающий 15 игр «Сити». Хынмин Сон промчался по левому флангу в штрафную, выманил на себя Эдерсона и выкатил под удар Кулусевски. Швед вонзил дебютный мяч в АПЛ и за «Тоттенхэм». Банка Кулусевски оказалась нелогичной: после нее «Манчестер» вжал соперника и упускал убойные моменты, «шпоры» же больше не попадали в створ и до перерыва всего раз выстрелили в сторону рамки.

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Деян Кулусевски забивает «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Но после тайм-аута «Тоттенхэм» неожиданно вонзил второй: Кейн пробил Эдерсона на 59-й минуте, а через 15 минут запихнул еще один. Решающую роль в эпизоде снова сыграл Кулусевски. Швед принял лонгболл на правом краю и пролетел к штрафной. Навес шведа вонзился в голову Кейна, который мощным кивком оформил дубль. Правда, через несколько мгновений преимущество «шпор» вернулось к одному мячу: арбитр посмотрел повтор и увидел офсайд у шведа, который отдал голевую.

Отмененный мяч оказался репетицией перед кульминацией матча. На 95-й минуте отлетавший всю игру Кулусевски еще раз открылся на грани офсайда на правом фланге, подкрался к штрафной и шикарно навесил на Кейна. Харри все же оформил дубль и притащил «Тоттенхэм» к первой победе после трех поражений подряд. Важную роль в успехе сыграл швед: оформил 1+1 и чуть не записал еще один ассист.

Вклад Деяна не ограничился результативными действиями. В изначальной расстановке швед выглядел правым вингером, но на деле «Тоттенхэм» бился по схеме с семью защитниками, и Кулусевски глубоко садился на краю. За игру он выкрутил два отбора и стал четвертым по этому показателю в «Тоттенхэме». Больше выхватили только Райан Сессеньон (3) и опорники Родриго Бентанкур (3) и Пьер-Эмиль Хёйбьерг (4). Швед всего раз неудачно вступил в единоборство и позволил себя обыграть. Плюс добавил по одному перехвату и выносу.

Деян Кулусевски и Кевин де Брёйне, «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Статистический портал Whoscored наградил полыхающего шведа вторым рейтингом в «Тоттенхэме». Оценку 7,9 переплюнул только забивший два Кейн (8,7). Такой же балл добыл Сон, а в «Манчестере» никто не достал до цифр Кулусевского. Деян блистал во всех аспектах и классно себя проявил, несмотря не то, что впервые провел полный матч в Англии. Швед стал героем победы над лидером Премьер-лиги, хотя основное внимание ушло к оформившему дубль Кейну. Но если новичок продолжит разрывать, то скоро клеймо лидера придет и к нему.

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