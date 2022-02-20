Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Курт Зума в матче с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1) подвергся троллингу со стороны нападающего «сорок» Криса Вуда.

Крис Вуд постоянно произносил слово «мяу», находясь в непосредственной близости от Курта Зума. Другой защитник «Вест Хэма», Крейг Доусон, попробовал обратить внимание арбитра на его действия, но безуспешно.

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Болельщики «Ньюкасла» принесли на трибуны игрушки в виде надувных кошек и скандировали: «Эй, Зума, я хочу знать, как ты ударил кошку». Также француза освистывали каждый раз, когда он касался мяча.

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В подколах Зума со стороны Вуда кроется отсылка к недавнему видео, на котором французский футболист издевается над своим котом. «Вест Хэм» за такое поведение оштрафовал Зума 297,5 тысяч евро. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызвал игрока на мартовские матчи, а на родине на Курта даже подали в суд за жестокое обращение с животными.

«Вест Хэм» не стал отстранять Зума от матчей, а вот его брату, который снял видео, придется отдохнуть от футбола.

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