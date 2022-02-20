Маму Филипа Фодена ударили по лицу в ходе потасовки. Полузащитник «Манчестер Сити» вместе с девушкой Ребеккой и матерью Клэр неудачно посетил боксерский поединок Амира Хана и Келла Брука, проходивший в Манчестере.

В коридоре арены неизвестный мужчина назвал футболиста «ссыклом» (cunt) и «голубым» (faggot). Мать и девушка футболиста обратились к группе неизвестных, спросив, кто из них сказал это. Клэр спрашивала, кто именно произнес это оскорбление и обещала, что он ответит за слова. Какой-то мужчина ответил ей: «Никто». Затем разъяренная мама толкнула одного из мужчин, который в ответ ударил ее по лицу, прежде чем другой человек, одетый в черный топ и кепку, встал на защиту женщины и бросился к шумной группе.

Ad

Фил Фоден еще несколько минут участвовал в ссоре и разговаривал с мужчинами, а затем вся семья скрылась в одном из помещений арены. Разборки продолжались около 30 минут. Очевидцы успели заснять происходящее.

Чемпионат Англии Фодена в 10 лет спросили о Балотелли. Юнец был честен 11/01/2022 В 18:58

«Манчестер Сити» уже выступил с заявлением о произошедшем.

«Клубу известно о распространившемся в социальных сетях видео, на котором Фил Фоден и его семья подвергаются оскорблениям. Мы шокированы и потрясены жестокостью и последовавшим нападением на члена семьи Фила», – говорится в обращении.

Чемпионат Англии Пеп нашел слабость «Ливерпуля». Салах не единственный герой 03/10/2021 В 19:23