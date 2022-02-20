Маму Филипа Фодена ударили по лицу в ходе потасовки. Полузащитник «Манчестер Сити» вместе с девушкой Ребеккой и матерью Клэр неудачно посетил боксерский поединок Амира Хана и Келла Брука, проходивший в Манчестере.
В коридоре арены неизвестный мужчина назвал футболиста «ссыклом» (cunt) и «голубым» (faggot). Мать и девушка футболиста обратились к группе неизвестных, спросив, кто из них сказал это. Клэр спрашивала, кто именно произнес это оскорбление и обещала, что он ответит за слова. Какой-то мужчина ответил ей: «Никто». Затем разъяренная мама толкнула одного из мужчин, который в ответ ударил ее по лицу, прежде чем другой человек, одетый в черный топ и кепку, встал на защиту женщины и бросился к шумной группе.
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Фил Фоден еще несколько минут участвовал в ссоре и разговаривал с мужчинами, а затем вся семья скрылась в одном из помещений арены. Разборки продолжались около 30 минут. Очевидцы успели заснять происходящее.
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«Манчестер Сити» уже выступил с заявлением о произошедшем.
«Клубу известно о распространившемся в социальных сетях видео, на котором Фил Фоден и его семья подвергаются оскорблениям. Мы шокированы и потрясены жестокостью и последовавшим нападением на члена семьи Фила», – говорится в обращении.
Для «Манчестер Сити» вообще выдался непростой уик-энд – Кейн прибил команду Пепа.
Кулусевски – герой матча против «Сити» – разобрали его действия .
Источник: Daily Mail
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