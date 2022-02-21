В последние годы руководящие органы европейского футбола всячески стараются сгладить пропасть между бедными и богатыми клубами. Но толстосумы находят новые стратегии для финансового превосходства. Особенно остро проблема стоит в АПЛ: «Ман Сити» разбогател благодаря сделкам с государственными компаниями ОАЭ, теперь по такому пути может пойти «Ньюкасл», который обзавелся владельцами из Саудовской Аравии. Премьер-лига стремится усложнить жить читерам, но те действуют очень продумано.

Сделки «Ман Сити» с государственными компаниями

Ad

6 января «Манчестер Сити» обнародовал новое глобальное спонсорское соглашение. Клуб стал партнером Masdar – проект города внутри Абу-Даби, который будет существовать исключительно за счет возобновляемых источников энергии (солнечная, ветряная и гидроэнергия). Так «горожане» запустили кампанию по повышению осведомленности об изменении климата. Но в официальном пресс-релизе клуб не упомянул, что Masdar принадлежит инвестиционной компании Mubadala – суверенному фонду благосостояния столицы ОАЭ. Главный исполнительный директор Mubadala – бизнесмен Халдун Аль Мубарак, председатель «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии Хейтер оскорбил Фодена и ударил его мать по лицу 18 ЧАСОВ НАЗАД

46-летний Аль Мубарак не входит в совет директоров Masdar. Зато его сестра Разан Аль Мубарак находится в совете из восьми человек, который дополняет четырех старших сотрудников и двух членов правительства ОАЭ. Но через три недели бизнесмен заключил еще один связанный проект с «Ман Сити». Клуб договорился о партнерстве с Aldar Properties. Компания из Абу-Даби занимается недвижимостью.

Управляемая Аль Мубараком Mubadala – постоянный акционер Aldar вместе с другими государственными компаниями: Инвестиционным управлением Абу-Даби, Национальными отелями Абу-Даби и Национальной корпорацией по туризму и отелям. Председатель правления Aldar – Мохамед Халифа Аль Мубарак, который также является председателем департамента культуры и туризма Абу-Даби. Он брат председателя «Сити» Халдуна Аль Мубарака, еще один директор Aldar тоже связан с командой: Мартин Эдельман, член правления «Манчестера», один из директоров компании по недвижимости.

Халдун Аль Мубарак и Венсан Компани Фото: Getty Images

Перед этими сделками «Сити» провернул еще одно соглашение с Эмиратами. 4 января клуб объявил о партнерстве с роскошным отелем Emirates Palace в Абу-Даби. Пеп Гвардиола даже снялся в рекламном видео: позировал в отеле с детьми, которые занимаются в рамках программы «Ман Сити» по развитию футбола на Ближнем Востоке. Клуб давно взаимодействует с Emirates Palace и посещает его в рамках предсезонки более 10 лет. Отель управляется Mandarin Oriental Hotel Group, но находится в собственности Emirates Palace Company – еще одном государственном предприятии ОАЭ.

Это только три из 49 партнерств «Ман Сити», но они демонстрируют все более понятную модель развития. The Athletic изучил общедоступную информацию и побеседовал с множеством источников, которые связаны с высокопоставленным персоналом и спонсорами клуба. Исследователи выявили множество компаний, которые через персонал, предприятия или директорские должности могут быть связаны с лицами, которые входят в совет директоров City Football Group.

Многие из них связаны с деловыми интересами в Абу-Даби. Другие связаны спонсорскими соглашениями с одной из компаний, которые после сделок назначили представителей «Сити» в руководство. Главный исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано получал должность независимого директора, директор City Football Group Эгон Дурбан становился членом совета директоров. Ни одна сделка не нарушает юридические правила – все отлично оформлено. Интересно то, как наличие таких богатых и хорошо связанных владельцев открывает возможности для других. Это привлекло внимание Премьер-лиги и клубов-соперников «Сити» как дома, так и на континенте.

Халдун Аль Мубарак и Ферран Сориано Фото: Getty Images

«Манчестер Сити» отказался комментировать вопросы, поднятые в статье, а Mubadala не ответила на вопросы The Athletic.

Другие клубы АПЛ тоже работали с государством, но «Сити» – продуманнее всех

Конечно, «Сити» не единственный клуб АПЛ, который получил спонсорскую выгоду благодаря владельцам. Например, «Лестер» заключил сделку по продаже названия стадиона и надписи на джерси с компанией тайских хозяев King Power. «Эвертон» финансируется от дочерней компании USM Holdings, российского фонда, который возглавляет крупнейший акционер «ирисок» Фархад Мошири. Но пристальное внимание неизбежно для команды, которая выиграла три из последних четырех титулов Премьер-лиги и идет к еще одному чемпионству.

Спонсорские сделки «Сити» стали регулярной темой для споров в Премьер-лиге и в УЕФА с тех пор, как в 2008 году шейх Мансур купил клуб за 150 миллионов фунтов. Новый владелец оказался заместителем премьер-министра ОАЭ и министром по делам президента. 51-летний мужчина относится к королевской семье, а его сводный брат – президент ОАЭ. Шейх – мажоритарный акционером «Ман Сити» через Newton Investment and Development, Мансур полностью владеет компанией, которая зарегистрирована в Абу-Даби. Получается, юридически «Сити» не принадлежит государству, несмотря на видные политические позиции шейха Мансура.

Компания Мансура владеет контрольным пакетом акций City Football Group. CFG – детище исполнительного директора клуба Сориано, которое создали в мае 2013 года. Это мультиклубная модель, в соответствии с которой компания владеет или имеет доли в многочисленных клубах по всему миру. CFG полностью владеет «Нью-Йорк Сити» в США, «Мельбурн Сити» в Австралии и «Манчестер Сити». Группа также инвестирует в клубы в Китае, Японии, Индии, Уругвае, Боливии, Испании, Бельгии и Франции. 77% GFC по-прежнему принадлежит инвестиционному механизму шейха Мансура Newton.

Шейх Мансур Фото: Getty Images

Разбор спонсорских сделок «Сити» стал снова актуальным после покупки «Ньюкасла» Саудовским государственным инвестиционным фондом (PIF) в октябре 2021 года. Совет PIF состоит из шести министров правительства, советника Королевского суда, наследного принца Мухаммеда бин Салмана и Ясира Аль-Румайяна, который управляет фондом, а также является председателем государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Аль-Румайян – единственный член правления PIF, который на связан с саудовским государством, поэтому он занял должность председателя «Ньюкасла».

Премьер-лига обнаружила, что собственность «Ньюкасла» является отдельным юридическим лицом. Тем не менее, ожидается, что PIF обеспечит множество спонсорских сделок с компаниями, людьми или предприятиями, которые представляют интерес Саудовской Аравии. Так рассудили и соперники «Ньюкасла» по АПЛ, которые быстро выступили против новых владельцев «сорок». Они не хотят еще одного всемогущего финансового гиганта в лиге.

Издание Mail on Sunday в июле 2021 года раскрыло, что «Сити» получил от выгодных спонсорских сделок 1,7 млрд фунтов коммерческого дохода с 2010-го по 2020-й. За этот же промежуток «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал» заработали в среднем по 1,1 млрд фунтов. Последний годовой отчет «Сити» показал, что коммерческий доход вырос до 272 млн фунтов – самый высокий показатель в Англии. «Горожане» зарабатывают больше конкурентов, которые обладают большей фан-базой и насыщенной историей. В 2020 году коммерческий доход «Сити» составил 249,5 млн фунтов: «Ливерпуль» заработал 213,5 млн фунтов, «Арсенал» – 142,3 млн фунтов. Доходы «Сити» обусловлены поддержкой компаний, связанных с Абу-Даби. Хотя клуб так же имеет соглашения с несвязанными компаниями: Puma, Nissan и Cadbury.

Давид Сильва на мероприятии Nissan и академии «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

«Ньюкасл» – опасность для АПЛ, лига приняла новые правила для борьбы

Новые владельцы «Ньюкасла» имеют доступ к миллиардам долларов. Клубы АПЛ обеспокоены тем, что может возникнуть конкурентный дисбаланс, ведь у «сорок» появились средства для покупки лучших игроков и выплаты самой высокой заработной платы. Премьер-лига уже внедрила правило о прибылях и убытках, по которому клубы могут потерять только 105 млн фунтов за трехлетний период отчетности. Тем не менее, богачи могут обойти правило, маскируя денежные вливания через спонсорское финансирование.

18 октября клубы АПЛ на экстренном заседании голосовали за временную поправку, которая запрещала любые коммерческие отношения с целью формирования новых финансовых правил. Это было разработано, чтобы не допустить мгновенное спонсирования клуба завышенными средствами. 18 из 20 команд проголосовали «за». Но нет никаких доказательств того, что рассматривалась какая-либо конкретная сделка.

«Ньюкасл» проголосовал против временного запрета, а Ли Чарнли, исполнительный директор, который присутствовал от имени новых владельцев «Ньюкасла», пригрозил судебным иском против Премьер-лиги. Чарнли работал с прошлым владельцем Майком Эшли и на некоторое время остался при новых боссах, чтобы сгладить их приход в глазах общественности. «Манчестер Сити» – единственный клуб, который воздержался от голосования. Источники предположили, что клуб получил юридическую консультацию, чтобы понять, что запрет может быть незаконным. Они также получили юридическую консультацию, в которой говорилось, что Премьер-лига действует «как картель».

Фанаты «Ньюкасла» после покупки клуба шейхами Фото: Getty Images

В декабре временное замораживание деятельности прогрессировало в более жесткие правила. Несмотря на то, что директор «Ньюкасла» Аманда Стэйвли и городские чиновники – часть рабочей группы, которая разработала новые правила, и «Ньюкасл», и «Сити» проголосовали против реформ. Кроме того, The Times сообщил, что Стэйвли написала 19 другим клубам АПЛ с предупреждением, что правила юридически уязвимы для оспаривания. «Ньюкасл» отказался от комментариев, когда его попросили объяснить мотивы голосования против новых правил, а также отказался сообщить, ожидают ли какие-либо предлагаемые коммерческие сделки с саудовскими компаниями в настоящее время.

Новые правила означают, что любое коммерческое соглашение стоимостью более 1 млн фунтов должно быть представлено в Премьер-лигу для проверки: является ли сделка с «ассоциированной стороной». Теперь клубы будут оцениваться не только по юридической чистоте, но и по отношениям с ассоциированными сторонами. Ассоциированная сторона – любая компания, которая имеет материальное влияние на клуб или которая находится в той же группе компаний, что и клуб. Определение также распространяется на близких членов семьи и на случаи, когда клуб и организация «прямо или косвенно контролируются, совместно контролируются или находятся под материальным влиянием одного и того же правительственного, общественного или финансируемого государством органа или одной и той же стороны».

Премьер-лига оставила за собой право самостоятельно оценивать, была ли сделка проведена по справедливой стоимости. Это означает, что спонсорство, согласованное компанией, базирующейся в Абу-Даби или Саудовской Аравии, должно быть равно рыночной ставке. Цель оценки состоит в том, чтобы помешать клубу получать неограниченные средства через завышенные спонсорские сделки от организаций, которые связаны с владельцем.

Новые владельцы «Ньюкасла» и Аманда Стэйвли Фото: Getty Images

Суд против «Ман Сити»

В 2018 году немецкая газета Der Spiegel обеспокоилась после публикации просочившихся документов, в которых подразумевалось, что «Сити» обманул финансовый фэйр-плей УЕФА. Клуб представил спонсорское финансирование от компаний Абу-Даби в качестве источника финансирования, когда, на самом деле, деньги поступали от компании владельца «Сити» Newton Investment and Development.

УЕФА не раз расследовал деятельность «Манчестера», но ни разу не находил доказательств вины. В 2020 году «Сити» выиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS) против двухлетнего запрета на участие в Лиге чемпионов. В итоге УЕФА установил, что «Сити» нарушил правила контроля за расходами, но комиссия CAS решила, что некоторые из самых серьезных обвинений должны быть отклонены, поскольку они слишком старые. Суд выявил недостаточно убедительные доказательства, чтобы поддержать решение УЕФА. «Сити» оштрафовали на 10 млн евро, вместо изначальных 30.

На этом расследования не закончились. Премьер-лига по-прежнему изучает утечку писем, которую опубликовали Der Spiegel. В правилах АПЛ не существует срока давности преступлений, поэтому санкции могут коснуться «Сити» в любой момент. Однако Премьер-лига подпадает под юрисдикцию английского права, которое обычно применяет шесть лет в качестве срока давности по контрактным требованиям. Но в этом правиле могут быть исключения.

Халдун Аль Мубарак и Пеп Гвардиола Фото: Getty Images

Соперники «Сити» и «Ньюкасла» стремятся сдерживать рост и доминирование двух клубов. Важно помнить, что цель изменений в правилах Премьер-лиги – не ликвидация сделок с предприятиями, которые могут быть связаны с руководящим персоналом команд, а гарантия справедливой стоимости любых коммерческих сделок. Что касается трех заключенных в январе сделок «Сити» с компаниями из Абу-Даби, они не были представлены Премьер-лиге на утверждение: либо потому, что сделки были согласованы до того, как новые правила вошли в силу, либо потому, что оценка сделок не превышала оценку в 1 млн фунтов.

В финансовом отчете за сезон-2020/21 «Манчестер Сити» перечислил несколько сделок со связанными сторонами. В официальных документах клуб обязан перечислить только те транзакции, которые были завершены с другими членами общей футбольной группы City Football Group и другими компаниями, которые принадлежат Newton Investment and Development. Это означает, что многие спонсоры «Сити», которые, по-видимому, имеют связи с Абу-Даби, не обязаны указываться в официальных счетах клуба.

До изменения правил Премьер-лига только тщательно изучала сделки «горожан» со связанными компаниями. 49 партнеров «Сити» там не перечислены. Мотивация инвестиций Абу-Даби в «Сити» вызывает споры. В недавнем интервью The Athletic's Football Podcast бывший исполнительный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук описал приобретение клуба шейхом Мансуром как «часть основной глобальной стратегии Абу-Даби».

Халдун Аль Мубарак и Гарри Кук Фото: Getty Images

Кук являлся союзником владельца, его слова укрепят мнение, что клуб действует как средство для проецирования мягкой силы Абу-Даби, диверсификации экономики и отвлечения внимания на плохую репутацию ОАЭ в области прав человека.

Мутные сделки «Сити», которые не подходят под санкции

CFG всегда мотивирует деятельность надеждой на развитие устойчивого и прибыльного бизнеса. Аль-Мубарак ранее подчеркивал, что «Сити» не спонсируется государством. Он утверждал, что шейх Мансур – футбольный болельщик, который хочет превратить европейский клуб в сверхдержаву. Первая сделка с ОАЭ состоялась в 2009 году: «Манчестер Сити» подписал спонсорское соглашение с авиакомпанией ОАЭ Etihad Airways – второй по величине в регионе после Emirates. Etihad по сей день спонсирует «Сити», даже стадион и академия носят название корпорации.

До августа 2021 года Мохамед Аль Мазруи был председателем Etihad Aviation Group – холдинговой компанией Etihad Airways. Аль Мазруи с 2010-го также был членом правления «Манчестер Сити». В 2022-м он ушел с должности, и новым председателем Etihad Aviation Group стал Мохамед Аль Шорафа – член Исполнительного совета Абу-Даби вместе с председателем «Манчестер Сити» Аль Мубараком.

Согласно собственному веб-сайту совета, его цель – оказание помощи правителю Абу-Даби «в выполнении его обязанностей и полномочий» и «достижении общего благосостояния страны». Он подотчетен председателю Мохамеду бен Заиду Аль Нахайяну, брату владельца города шейха Мансура, наследному принцу Абу-Даби и заместителю верховного главнокомандующего ОАЭ. CAS не рассматривал Etihad Airways связанной стороной, несмотря на родственные связи, ведь группа не контролируется владельцем или правлением «Ман Сити».

Форма «Ман Сити» со спонсорством Etihad Airways Фото: Getty Images

Клуб ежегодно получает от Etihad около 67,5 млн фунтов. С 2009 года сделка пересматривалась четыре раза. Клуб даже обратился к Creative Artists Agency (CAA), чтобы помочь в поиске нового спонсора, но неудачно. Продолжительность и оценка текущей сделки Etihad не разглашаются. Некоторые источники указывают, что сотрудничество с клубом – бремя для авиакомпании, которая сообщила об убытках в 1,7 млрд долларов на 2020 год.

Есть еще одна серия партнерств, которые демонстрируют связи с Абу-Даби – давние отношения «Манчестер Сити» с Etisalat. Его председатель Джасем Мохаммед Бу Атаба Аль Зааби занимает место в Исполнительном совете Абу-Даби, в котором также заседает председатель «Манчестера» Аль-Мубарак. Также «Сити» связан с Visit Abu Dhabi – Департаментом культуры и туризма Эмиратов. Как и Aldar Properties, здесь председательствует Мохамед Халифа Аль Мубарак, брат председателя «Сити» Халдуна. Отношения между клубом и государтсвенным органом начались в 2010-м. Еще один партнер клуба – First Abu Dhabi Bank. Его председатель Тахнун бин Заид Аль Нахайян – брат наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда и шейха Мансура.

В июне 2021 года «Ман Сити» представил нового партнера – Expo 2020 Dubai, международная выставка. «Манчестер Сити» не одинок в продвижении Expo 2020, поскольку и «Арсенал», и «Милан» договорились о партнерских сделках. Брендинг регулярно можно увидеть на стадионе «Этихад» и тренировочных фотографиях «Сити», а Гвардиола, Джек Грилиш и Рубен Диаш участвовали в рекламных мероприятиях. В прошлом году правозащитная организация Human Rights Watch предупреждала, что «власти Объединенных Арабских Эмиратов используют Expo 2020 Dubai для продвижения общественного имиджа открытости, который противоречит усилиям правительства по предотвращению систематического нарушения прав человека».

Титул шейха Мансура – заместитель премьер-министра ОАЭ. The Athletic поговорил с экспертом по Персидскому заливу, который объяснил, что Expo 2020 Dubai, рассматривается в дипломатических кругах как проекция не только Дубая, но и ОАЭ в целом. Например, премьер-министр Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум принял наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на EXPO в декабре 2021 года, но на встрече также присутствовал шейх Мансур в его роли заместителя премьер-министра и министра по делам президента ОАЭ.

Другие партнеры «Ман Сити»

Некоторые спонсоры клуба менее близки к власти, но установили тесные деловые отношения в ОАЭ. Компания Xylem стала глобальным партнером «Сити» в 2018 году, через два года после подписания партнерства с Масдарским институтом науки и технологий, который связан с Университетом Халифа в Абу-Даби. Университет возглавляют члены исполнительного совета Абу-Даби, а Масдар принадлежит инвестиционной компании Mubadala, главным исполнительным директором которого является председатель «Сити» Аль Мубарак.

Другой партнер «Манчестера», энергетический напиток Power Horse, был основан в Австрии, но в 2016 году инвестиционная компания Vis Mundi и ближневосточная частная инвестиционная компания Levant Capital объявили о приобретении значительной его доли. Vis Mundi присутствует во многих крупных городах, включая Дубай, Каир, Стамбул и Москву, а Levant была основана в 2006 году и базируется в Дубае. На сайте компании сказано, что в качестве инвесторов компания рассматривает ведущие семейные офисы Совета сотрудничества стран Персидского залива. Ни одно из этих партнерств не будет описано как сделки со связанными сторонами на счетах «Манчестер Сити», поскольку собственность «Сити» не контролирует коммерческие решения своих спонсоров.

В течение многих лет соперники «Манчестер Сити» беспокоились подъемом клуба при шейхе Мансуре. Защитники «горожан» утверждают, что зависть легче всего объяснить успехами команды. Получается, «Сити» создал более конкурентную среду, которая ставит под угрозу возможность того, что их собственные клубы квалифицируются в Лигу чемпионов и получат финансовые доходы. Американские владельцы, такие как семья Глейзера из «Юнайтед», используют банковские займы и никогда не демонстрировали желания вкладывать собственные деньги в «МЮ». Таким образом, болельщики «Сити» могут утверждать, что владельцы соперников выступают против «горожан» как из-за конкуренции, так и потому, что хозяева «Ман Сити» более охотно инвестируют в клуб.

Русский след и деятельность других клубов

Крупнейший акционер «Эвертона» – британско-иранский бизнесмен Фархад Мошири, который возглавляет USM Holdings, фонд, основанный российским бизнесменом Алишером Усмановым. В отчетах за 2019 год «Эвертон» объявил о спонсорстве в 12 млн фунтов для тренировочной базы клуба от USM Services в качестве сделки со связанной стороной. Это было связано с тем, что Мошири – акционер USM Holdings, которая является материнской компанией USM Services.

Конкурирующие клубы стали более подозрительными в январе 2020 года, когда «Эвертон» о согласии USM Усманова выплатить 30 млн фунтов ради первого права отказа (возможность самостоятельно принять или отклонить предложение) на название нового стадиона «Эвертона». Впоследствии сделка не была объявлена как соглашение со связанной стороной в отчетах за 2020 год. Предположительно это связано с тем, что Мошири, хотя и остался председателем USM Holdings, но сократил свою долю либо в фонде, либо в USM Services до процента, по которому его больше не нужно было объявлять связанной стороной.

Позже, женская команда «Эвертона» договорилась о сделке с «МегаФоном», русской цифровой и коммуникационной компанией. Стоимость не была раскрыта, но клуб из Ливерпуля заявил, что это крупнейшая коммерческая сделка в истории женской команды.

Реклама «МегаФона» на «Гудисон Парк» Фото: Getty Images

Мошири имеет долю в «МегаФоне», а мажоритарным акционером компании является Усманов. Женская команда «Эвертона» также объявила о сделке с Yota, русской компанией по производству смартфонов. Yota входит в группу «МегаФон». Кроме того, племянник Усманова Сарвар Исмаилов в то время был спортивным и коммерческим директором женской команды «Эвертона». Сам Усманов никогда не был акционером «Эвертона».

В этом нет ничего плохого, но для конкурирующих клубов важно понимать, что «Эвертон» потратил огромные суммы на игроков и менеджеров, но работает в рамках жестких ограничений финансового фэйр-плей. Команды АПЛ приветствовали бы большую прозрачность, чтобы ясно видеть, почему клубы избегают санкций Лиги за чрезмерные траты. «Эвертон» не находится под следствием Премьер-лиги.

Американский бизнесмен Джон Текстор в августе 2021-го стал директором «Кристал Пэлас». Американец – основатель, крупнейший акционер и генеральным директором Facebank, технологической компании. 14 августа, через три дня после подтверждения инвестиций Текстора, клуб объявил о спонсорской сделке с Facebank.

«Кристал Пэлас» подписал спонсорскую сделку Facebank до того, как было введено в действие новое правило связанной стороны. Тем не менее The Athletic утверждает, что договор пройдет любой тест на рыночную стоимость и что эта цифра эквивалентна предыдущим суммам, которые «Пэлас» получил за рекламу. Клуб, наряду с «Эвертоном» и «Лестером», проголосовал за новые правила Премьер-лиги, в отличие от «Манчестер Сити».

СДЕЛКИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ – ЗЛО? Да Нет Нет, но только в умеренных масштабах «Краснодар» – единственный частный клуб в РПЛ!

Чемпионат Англии Кулусевски – герой победы над «Сити». Оформил 1+1 и помогал сзади ВЧЕРА В 21:28