Защитник женской сборной Новой Зеландии Мейкала Мур оформила хет-трик из автоголов в матче против США.
На 5-й минуте футболистка «Ливерпуля» с лету отправила мяч в ворота правой ногой, всего через минуту завершила атаку головой после подачи в штрафную, а спустя еще полчаса замкнула прострел, но уже с левой. После повторения хет-трика Платини, которому также удавалось забить обеими ногами и головой в одном матче, Мейкалу Мур заменили – это произошло на 40-й минуте. Во втором тайме новозеландки пропустили еще два мяча.
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