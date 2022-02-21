Футбольная ассоциация Англии расследует инцидент с игроками «МЮ» Фредом и Энтони Элангой, в которых попали из ракетницы во время матча против «Лидса».
Скандальный эпизод случился после третьего мяча манкунианцев. Фанаты хозяев выстрелили в сторону футболистов «Юнайтед», снаряд попал Эланге в голову, ему потребовалась помощь врачей. Футбольная ассоциация Англии уже связалась с местной полицией.
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Тем временем Криштиану может покинуть клуб. Рон получил два предложения из MLS.
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Источник: Sky Sports.
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