Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пытается заблокировать публикацию файлов, содержащих подробную информацию по делу об изнасиловании модели Кэтрин Майорги в Лас-Вегасе в 2009 году.

В 2017 году в журнале Der Spiegel появилась статья о том, что Роналду в 2009 году изнасиловал Майоргу в одном из отелей Лас-Вегаса. В 2010 году девушка согласилась на досудебное примирение и получила за молчание 375 тысяч долларов. В июле 2019 года с Криштиану сняли все обвинения в изнасиловании Майорги: прокуратура США не увидела в предоставленной информации достаточно доказательств и отказалась заводить дело.

Ad

Теперь юристы португальца работают над тем, чтобы предотвратить публикацию свидетельских показаний по расследованию скандала – Криш опасается, что это может подвергнуть вовлеченных людей «значительному риску преследования». Речь идет о файлах, которые включают в себя записанные допросы, свидетельские показания, электронные письма, записи камер видеонаблюдения и медицинские заключения.

Чемпионат Англии Рангник заберет капитанскую повязку у Магуайра и отдаст Роналду 18/02/2022 В 12:00

Адвокаты звезды «Манчестер Юнайтед» заявили, что большая часть информации, хранящейся в файлах, изначально была получена сайтом Football Leaks незаконным путем.

Недавно фанаты «Лидса» посвятили кричалку не только Роналду, но и Гринвуду – обоим припомнили обвинения в домогательствах

Источник: The Mirror

Чемпионат Англии «Размажь всех». Боец UFC Чимаев рассказал, как подружился с Кришем 17/02/2022 В 20:38