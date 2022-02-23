Нападающий «Бирмингема» Трой Дини призвал ввести уроки об истории темнокожих, азиатов и других меньшинств. Футболист предложил сделать историю этнических меньшинств обязательным предметом школьной программы.
По словам Дини, борьбу с дискриминационными стереотипами нужно начинать с самого раннего возраста. Капитан «Бирмингема» запустил петицию и опубликовал открытое письмо к министру образования Надиму Захави с результатами опроса, проведенного по его заказу компанией YouGov. По результатам исследования большинство британских учителей считают, что школьная система имеет расовые предрассудки, и только 12% чувствуют себя вправе говорить о разнообразии.
Ad
«Трой, спасибо, что подняли этот важный вопрос. Было бы хорошо обсудить это с вами. Я попрошу свою команду связаться с вами», – отреагировал Захави в твиттере.
Чемпионат Англии
«Съел бы лошадиное дерьмо». Игрок «Бирмингема» – о питании Криша
Во время первой волны коронавируса Трой Дини обвинил АПЛ в пренебрежении здоровьем темнокожих игроков.
Еще Дини восхитился Криштиану Роналду – англичанин признался, что съел бы даже лошадиное дерьмо, если бы это сделал Криш. Что?
Источник: BBC.
Чемпионат Англии
Дини: «Гей или бисексуал есть в каждой футбольной команде»
Чемпионат Англии
«Надеюсь, твой сын подхватит корону». Дини рассказал об абьюзе после критики возобновления АПЛ
Реклама
Ad
Реклама
Ad