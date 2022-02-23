Нападающий «Бирмингема» Трой Дини призвал ввести уроки об истории темнокожих, азиатов и других меньшинств. Футболист предложил сделать историю этнических меньшинств обязательным предметом школьной программы.

По словам Дини, борьбу с дискриминационными стереотипами нужно начинать с самого раннего возраста. Капитан «Бирмингема» запустил петицию и опубликовал открытое письмо к министру образования Надиму Захави с результатами опроса, проведенного по его заказу компанией YouGov. По результатам исследования большинство британских учителей считают, что школьная система имеет расовые предрассудки, и только 12% чувствуют себя вправе говорить о разнообразии.

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«Трой, спасибо, что подняли этот важный вопрос. Было бы хорошо обсудить это с вами. Я попрошу свою команду связаться с вами», – отреагировал Захави в твиттере.

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Источник: BBC.

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