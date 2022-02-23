Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о словах коллеги из «Ман Сити» Пепа Гвардиолы, который назвал мерсисайдский клуб занозой в заднице.
«Пеп сказал, что мы заноза в нижней части спины. Это хорошее описание, так и должно быть. Мы стараемся раздражать как можно больше, пока у нас не появится шанс обогнать. Но я не знаю, когда это произойдет и произойдет ли. Я всегда говорил, что есть решающие моменты в сезоне, но это не сейчас, а в марте и апреле», – сказал Клопп.
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Источник: ESPN.
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