Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о словах коллеги из «Ман Сити» Пепа Гвардиолы, который назвал мерсисайдский клуб занозой в заднице.

«Пеп сказал, что мы заноза в нижней части спины. Это хорошее описание, так и должно быть. Мы стараемся раздражать как можно больше, пока у нас не появится шанс обогнать. Но я не знаю, когда это произойдет и произойдет ли. Я всегда говорил, что есть решающие моменты в сезоне, но это не сейчас, а в марте и апреле», – сказал Клопп.

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Источник: ESPN.

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