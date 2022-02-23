Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал, что изменил мнение о том, кто же лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду. Раньше бразилец выбирал аргентинца, но теперь отдает предпочтение португальцу.

«Я говорил, что Месси – это стиль, который мне нравится больше. Но после игры с Криштиану я вижу, сколько работы он вкладывает в каждый аспект своей футбольной жизни. На поле он всегда оказывается в нужное время в нужном месте. Он футболист с высочайшей способностью переворачивать игру, которую я когда-либо видел. Сейчас я выбираю его. Он исключительный парень как на поле, так и за его пределами. Каждый день он работает над тем, чтобы стать еще лучше, и это важно для всех нас, особенно для молодых игроков. Он образец для подражания», – сказал Фред.

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Источник: TNT Sports Brasil.

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