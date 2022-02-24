23 февраля состоялся перенесенный матч 13-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Бёрнли» со счетом 0:1, что стало четвертым поражением в пяти последних матчах чемпионата. Главный тренер проигравших Антонио Конте настолько разочарован результатами, что задумался об увольнении.

«Мне нужно поговорить с клубом. «Тоттенхэм» должен дать оценку клубу и мне. Нам нужно найти лучшее решение. Я не могу смириться с тем, что я продолжаю проигрывать. Мне очень жаль. Здесь тренеры меняются, а игроки всегда те же… а результаты не меняются», – приводит слова Конте Фабрицио Романо.

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«Мы много работаем, мы усердно работаем, я думаю, мы делаем все, чтобы попытаться стать лучше, но этого недостаточно, это очень расстраивает. Впервые в жизни четыре поражения из пяти. Может быть, я не так хорош. Я получил назначение в «Тоттенхэм», чтобы клуб стал лучше, я честен и не могу закрыть глаза. Я хочу закончить сезон. Ненавижу проигрывать, мы проиграли четыре из пяти последних игр», – позже добавил он.

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Источник: ВВС.

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