23 февраля состоялся перенесенный матч 13-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Бёрнли» со счетом 0:1, что стало четвертым поражением в пяти последних матчах чемпионата. Главный тренер проигравших Антонио Конте настолько разочарован результатами, что задумался об увольнении.
«Мне нужно поговорить с клубом. «Тоттенхэм» должен дать оценку клубу и мне. Нам нужно найти лучшее решение. Я не могу смириться с тем, что я продолжаю проигрывать. Мне очень жаль. Здесь тренеры меняются, а игроки всегда те же… а результаты не меняются», – приводит слова Конте Фабрицио Романо.
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Конте: «Моя цель – выиграть АПЛ с «Тоттенхэмом»
«Мы много работаем, мы усердно работаем, я думаю, мы делаем все, чтобы попытаться стать лучше, но этого недостаточно, это очень расстраивает. Впервые в жизни четыре поражения из пяти. Может быть, я не так хорош. Я получил назначение в «Тоттенхэм», чтобы клуб стал лучше, я честен и не могу закрыть глаза. Я хочу закончить сезон. Ненавижу проигрывать, мы проиграли четыре из пяти последних игр», – позже добавил он.
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Источник: ВВС.
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