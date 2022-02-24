Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер раскритиковал Криштиану Роналду. Он считает, что нападающий нужен «МЮ» в основном для пиара.
«Я думаю, что Роналду нужен клубу только потому, что с ним продаются футболки, и из-за этого «МЮ» получает много пиара. Мне кажется, что если «Юнайтед» будет двигаться вперед в том же направлении, то Роналду не сможет остаться в этой команде. Полагаю, если бы он играл за такой клуб, как «Манчестер Сити» – который лучше держит мяч – то мы бы увидели больше в игре Криштиану. В данный момент он изолирован и редко касается мяча. Сейчас у «Юнайтед» отсутствует четкая модель игры», – заявил Паркер.
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Источник: Manchester World.
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