Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет, чтобы команда играла по схеме 4-4-2.
После матча 25-го тура АПЛ против «Саутгемптона» на «Олд Траффорд», который завершился со счетом 1:1, главный тренер «МЮ» Ральф Рангник провел встречу с важными игроками команды, на которой присутствовал и португалец. Именно Криш говорил больше всех: в частности, он заявил, что «Юнайтед» стоит вернуться к игре с двумя нападающими.
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Когда Роналду вернулся в клуб, команда под руководством Уле-Гуннара Сульшера действовала по схеме 4-2-2-2. Партнером португальца в атаке был либо Маркус Рэшфорд, либо Мэйсон Гринвуд. Также «МЮ» играл по схеме 4-4-2: тогда в паре с Роналду играл Эдинсон Кавани. Однако возвращение в состав Поля Погба привело к смене тактики на схему 4-3-3.
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Экс-защитник «МЮ» раскритиковал Криштиану Роналду: он заявил, что португалец нужен клубу только для пиара.
А Фред признался, что поменял мнение о лучшем в паре Криша и Месси. Кого выбрал бразилец?
Источник: The Athletic
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Экс-защитник «МЮ»: «Роналду нужен клубу только для пиара»
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Фред признался, что поменял мнение о лучшем в паре Месси и Криша
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