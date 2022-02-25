Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри озвучил позицию в отношении имени Роналдо. Он решительно заявил, что R9 – «настоящий Роналдо», а не суперзвезда «Манчестер Юнайтед» и признался, что бразилец – единственный игрок, у которого он просил футболку за всю карьеру.

«Я просил футболку у Роналдо. У настоящего, R9. Скольких Роналдо вы знали в футболе, когда росли? Люди сказали бы, что это настоящий Роналдо. Роналдо – это R9, Криштиану – это Криштиану Роналду», – сказал Анри.

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Источник: Talksport.

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