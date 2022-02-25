Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду порассуждал о влиянии возрасте на спортивные показатели.

«Нужно быть умным и осознавать, что в 18, 20 или 25 лет ты не такой, как в 35. Зрелость, опыт и интеллект помогают понять, что, возможно, ты теряешь что-то одно, чтобы приобрести другое. Нужен правильный баланс, чтобы продолжать соревноваться на самом высоком уровне.

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Это непросто. Но мне кажется именно так, потому статистика говорит сама за себя. Я показываю это год за годом. Мне не нужно говорить, что я очень хорош, ведь для этого есть статистика. Факты есть факты, остальное вообще не имеет значения.

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Поэтому я очень доволен своей формой. Я по-прежнему забиваю, помогаю команде как в сборной, так и в «Манчестер Юнайтед», и именно поэтому я хочу продолжать в том же духе», – заявил португалец.

Источник: DAZN

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