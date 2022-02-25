«Манчестер Юнайтед» отказался от сотрудничества с «Аэрофлотом».
«В связи с событиями в Украине мы отозвали спонсорские права у «Аэрофлота». Мы разделяем озабоченность наших фанатов по всему миру и выражаем сочувствие пострадавшим», – говорится в официальном заявлении «МЮ».
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«Аэрофлот» был официальным перевозчиком «Манчестер Юнайтед» с 2013 года. В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о запрете деятельности авиакомпании на территории страны. Решение было принято после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР.
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«Манчестер Юнайтед» отказался от использования услуг «Аэрофлота» перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико»: для перелета в Мадрид клуб обратился к другой авиакомпании.
«Шальке 04» не будет использовать надпись «Газпром» на форме. Компания – спонсор клуба с 2007-го.
Из-за ситуации в Украине «Хаммарбю» отказался продавать игрока в «Локомотив».
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
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