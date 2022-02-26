Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может перейти в «Пари Сен-Жермен».
Как сообщает Telegraph, парижский клуб интересуется 30-летним французским игроком и попытаются приобрести его в летнее трансферное окно. Отмечается, что чемпион мира – одна из приоритетных целей «Парижа» на лето.
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Источник: Telegraph.
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