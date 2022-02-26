«Челси» должен Роману Абрамовичу в общей сложности два миллиарда долларов.

Лондонцы не смогут выплатить российскому бизнесмену эти деньги, если в случае санкций он потребует возврата займов. Ранее сообщалось, что иностранные инвесторы хотят купить «Челси» у Абрамовича, который владеет клубом с 2003 года. В феврале уже поступал один запрос. Лондонский клуб оценивается в 2,14 млрд долларов.

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Источник: Forbes.

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