«Челси» должен Роману Абрамовичу в общей сложности два миллиарда долларов.
Лондонцы не смогут выплатить российскому бизнесмену эти деньги, если в случае санкций он потребует возврата займов. Ранее сообщалось, что иностранные инвесторы хотят купить «Челси» у Абрамовича, который владеет клубом с 2003 года. В феврале уже поступал один запрос. Лондонский клуб оценивается в 2,14 млрд долларов.
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Абрамович плотно ассоциируется с «Челси» – Томас Тухель даже посвящал ему победу на клубном ЧМ.
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В конце прошлого года владелец «Челси» приобрел самый дорогой в России частный самолет.
Источник: Forbes.
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