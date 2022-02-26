Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду взял слово в инстаграме, вероятно, связанное с событиями в Украине.
«Мы должны создать лучший мир для наших детей. Молюсь о мире в нашем мире», – написал Роналду в сторис инстаграма.
Ad
«Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с «Аэрофлотом». Авиакомпания была официальным перевозчиком клуба с 2013 года.
Чемпионат Англии
Роналду: «Мне не нужно говорить, что я хорош. Для этого есть цифры»
Президент Сербии Александр Вучич готов принять матчи российских клубов на территории страны.
А Польша отказалась играть с Россией стыковой матч за право выйти на чемпионат мира-2018.
Чемпионат Англии
Анри: «Настоящий Роналдо – R9. Криштиану – это Криштиану Роналду»
Лига чемпионов УЕФА
Роналду давал Де Хеа вратарские советы в игре с «Атлетико»
Реклама
Ad
Реклама
Ad