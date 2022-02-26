Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду взял слово в инстаграме, вероятно, связанное с событиями в Украине.

«Мы должны создать лучший мир для наших детей. Молюсь о мире в нашем мире», – написал Роналду в сторис инстаграма.

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