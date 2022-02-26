Кристиан Эриксен, заключивший в конце января контракт с «Брентфордом», 26 февраля дебютировал за новый клуб в матче 27-го тура АПЛ с «Ньюкаслом», который закончился поражением со счетом 0:2.

Полузащитник вышел на замену на 52-й минуте и получил от WhoScored оценку 6,1 – довольно низкую, что не удивительно при общей неважной игре команды, оставшейся вдесятером после удаления на 11-й минуте Джошуа да Силвы. Кристиан выполнил 54 передачи, 24 из которых оказались точными и совершил один обостряющий пас.

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В последний раз до дебюта за «Брентфорд» Эриксен играл 12 июня 2021 года – в составе сборной Дании на Евро-2020. В конце первого тайма встречи против Финляндии (0:1) он потерял сознание из-за остановки сердца. Спустя несколько дней ему установили кардиостимулятор, который допускается к использованию в АПЛ.

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