Владелец «Челси» Роман Абрамович сделал официальное заявление по поводу управления клубом, он решил передать руководство попечителям благотворительного фонда «Челси».
«В течение почти 20 лет владения ФК «Челси» я всегда рассматривал свою роль в клубе как некоего хранителя, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько можем быть сегодня, а также в создании будущего, играя положительную роль в наших сообществах.
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Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о ФК «Челси». Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», – говорится в заявлении.
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Источник: официальный сайт «Челси».
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