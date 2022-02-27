Российский бизнесмен Роман Абрамович останется владельцем «Челси» после заявления о передаче руководства попечителям благотворительного фонда.
Директор Марина Грановская и Петр Чех будут заниматься всеми аспектами работы клуба, в том числе подписанием новых контрактов, трансферами и так далее. Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду, чтобы защитить клуб, его руководство, а также футболистов, сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере.
Ранее владелец «Челси» сделал официальное заявление по поводу управления клубом.
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