«Лидс Юнайтед» расторг контракт с главным тренером Марсело Бьельсой. Об этом сообщил владелец клуба Андреа Радриццани. На официальном сайте сообщается, что клуб постарается объявить имя нового коуча 28 февраля.

«Это было самое сложное решение, которое мне приходилось принимать в «Лидс Юнайтед», учитывая все успехи Марсело в клубе. С Марсело во главе команды мы провели три невероятных сезона, он вернул хорошие времена на «Элланд Роуд». Он изменил культуру клуба и привнес менталитет победителя. Моменты, которые все мы пережили в сезоне-2019/2020, конечно же, надолго останутся в нашей памяти. Однако я должен действовать в интересах клуба и считаю, что сейчас необходимы изменения, чтобы сохранить наше место в АПЛ. Последние результаты и выступления не оправдали наших ожиданий», – сказал Радриццани.

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