Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду потерял 10 миллионов долларов на продаже квартиры в башне Трампа.
Португалец приобрел в Трамп-тауэр недвижимость площадью более 700 квадратных метров с девятью спальнями и тремя ванными комнатами в 2015 году примерно за 18,5 миллионов долларов. Но спустя четыре года Криш решил избавиться от жилища в Нью-Йорке с захватывающим видом на Центральный парк и небоскребы Мидтауна: в 2019 году он выставил квартиру на продажу за сумму почти вдвое дешевле изначальной цены.
Ad
При этом Роналду преодолел множество трудностей, чтобы избавиться от недвижимости. Причина – падение рейтингов Трампа и разрушительные последствия пандемии. Отсутствие предложений привело к тому, что футболист снизил цену на квартиру еще сильнее и в итоге продал ее за 7,18 млн долларов. Убытки таким образом составили более 10 млн долларов.
Кубок английской Лиги
Последний трофей до Клоппа. 10 лет победе «Ливерпуля» в Кубке Лиги
Проблемы с недвижимостью буквально преследуют Криша: вскоре после возвращения в «МЮ» форвард сменил особняк из-за блеяния овец.
В 2022 году Криш забивает ничтожно мало, но знает способ это исправить. Форвард обратился к Ральфу Рангнику с требованием изменить схему.
Источник: Expansión
Чемпионат Англии
Роналду: «Молюсь о мире в нашем мире»
Чемпионат Англии
Роналду: «Мне не нужно говорить, что я хорош. Для этого есть цифры»
Реклама
Ad
Реклама
Ad