Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду потерял 10 миллионов долларов на продаже квартиры в башне Трампа.

Португалец приобрел в Трамп-тауэр недвижимость площадью более 700 квадратных метров с девятью спальнями и тремя ванными комнатами в 2015 году примерно за 18,5 миллионов долларов. Но спустя четыре года Криш решил избавиться от жилища в Нью-Йорке с захватывающим видом на Центральный парк и небоскребы Мидтауна: в 2019 году он выставил квартиру на продажу за сумму почти вдвое дешевле изначальной цены.

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При этом Роналду преодолел множество трудностей, чтобы избавиться от недвижимости. Причина – падение рейтингов Трампа и разрушительные последствия пандемии. Отсутствие предложений привело к тому, что футболист снизил цену на квартиру еще сильнее и в итоге продал ее за 7,18 млн долларов. Убытки таким образом составили более 10 млн долларов.

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Источник: Expansión

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