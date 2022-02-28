Главный тренер «Челси» Томас Тухель считает, что решение Романа Абрамовича передать управление попечителям благотворительного фонда «синих» никак не скажется в повседневной работе клуба.

«Что касается вчерашних новостей, я думаю, что это ничего не изменит для меня в плане ежедневной работы. Вот как я это понимаю. По вопросам управления первой командой я нахожусь в тесном контакте с Мариной Грановской и Петром Чехом.

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Я стараюсь вносить свой вклад и я делаю все возможное, чтобы мы могли выигрывать матчи. Думаю, что это не изменится даже после вчерашних новостей», – сказал Тухель после финала Кубка Лиги с «Ливерпулем».

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Источник: ESPN

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