«Челси» добился всех новейших успехов в прагматичном режиме. Как ни пыталось руководство заманить Пепа Гвардиолу, команду подбирали тренеры-утилитаристы. Лондонцы брали титулы с Жозе Моуринью, Антонио Конте и Томасом Тухелем. Исключение – отрезок Карло Анчелотти.

26 февраля «Челси» развил тренд на прагматику. Роман Абрамович передал «управление и заботу о клубе» попечителям благотворительного фонда, среди которых числятся директор Брюс Бак, тренер женской команды Эмма Хейс и четверо других специалистов, от финансиста до адвоката.

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Роман Абрамович Фото: Getty Images

Чемпионат Англии Тухель высказался об отказе Абрамовича от управления «Челси» 3 ЧАСА НАЗАД

К 2022 году Абрамович застал успехи двух поколений «Челси» и создал третье. Почти за 20 лет жизни с российским олигархом клуб прихватил 21 трофей, включая две Лиги чемпионов и пять титулов АПЛ. Главное – Роман воссоздал крепкую культуру внутри организации.

Первый состав «Челси» при Абрамовиче уже обрел легендарный статус. В 2022-м главными героями в истории клуба кажутся Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба и Петр Чех. Где-то рядом расположились Эшли Коул, Бранислав Иванович, Майкл Эссьен и Михаэль Баллак.

Большинство членов золотого состава получило клубные должности. Лэмпард тренировал основную команду, Коул – молодежную. Терри консультирует коучей из академии, а Чех работает техническим директором. С одной стороны, «Челси» отсекает легенд контрактной политикой: не предлагает более чем годичные соглашения футболистам старше 30. С другой, возвращает в структуру по окончании карьеры и создает качественную атмосферу.

Фрэнк Лэмпард Фото: Getty Images

Лицом следующего поколения «Челси» оказался Эден Азар. Бельгиец украсил две чемпионские команды: Моуринью и Конте. Оба раза вингер выглядел утонченным дополнением к суровым командам, которые строились в том числе вокруг Диего Косты, Сеска Фабрегаса, Неманьи Матича.

«Я говорил с Абрамовичем до трансфера. Роман прост в общении и любит футбол. Мы нашли общий язык», – рассказывал Азар в 2013-м. Спустя шесть лет «Челси» отпустил бельгийца в «Реал». Иронично, что вингер выбрал Лондон из-за первой победы в Лиге чемпионов и сменил клуб впритык перед второй. Зимой 2022-го по прессе поползли слухи, что Эден не против возвращения.

Эден Азар Фото: Getty Images

Третье поколение «Челси» при Абрамовиче сформировалось из-за трансферного бана. С одной стороны, из-за запрета на переходы в основу хлынули воспитанники: в 2022-м Тухель заигрывает Риса Джеймса, Мэйсона Маунта и Каллума Хадсон-Одои. С другой, с паузой на рынке клуб накопил финансовый резерв, который резко влил в рынок в 2020-м. Итог – в Лондон переехали Кай Хаверц, Тьяго Силва, Бен Чилуэлл и Тимо Вернер, а спустя год вернулся Ромелу Лукаку.

При этом «Челси»-2022 формировался без прямого надзора Абрамовича. С 2018 года владелец въезжал в Великобританию лишь однажды, по личным причинам. Причина – проблемы с визой. Тухель и вовсе контактировал с Романом дважды: на финале Лиги чемпионов в Порту и в конце Клубного чемпионата мира в Абу-Даби.

Томас Тухель и Роман Абрамович Фото: Getty Images

Выходит, Абрамович отдаляется от «Челси» четвертый год. Рука Романа ощущается лишь опосредованно. Владелец не занимается операционной деятельностью, лишь следит со стороны. Переход под контроль попечителей – новый шаг в дистанцировании.

При этом, по информации Фабрицио Романо, клуб далек от продажи. Другие инсайдеры дополняют: состав руководителей «Челси» не изменится, а ход Абрамовича направлен всего лишь на снятие общего напряжения вокруг команды. Картину дополнил Тухель, который подчеркнул: решение Романа не повлияет на тренерскую работу. Если верить The Telegraph, попечители и вовсе пока не приняли контроль над организацией.

Роман Абрамович и Сесар Аспиликуэта Фото: Getty Images

С одной стороны, передача управления удлиняет дистанцию между Абрамовичем и «Челси», которая возникла в 2018 году. С другой, решение Романа пока не влияет на клубную структуру.

Чем бы ни обернулось решение от 26 февраля, Абрамович останется уникальным владельцем в истории футбола. Роман обеспечил «Челси» почти 20 лет комфортного существования в топах, а еще сформировал клубную культуру. Лондонцы не кажутся богатым проектом без души в духе «ПСЖ». Скорее всего, не провалятся даже в крайней ситуации, если владелец сменится совсем.

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